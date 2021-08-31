Главе полиции Александру Фисенко прочат должность начальника управления уголовного розыска УМВД по ХМАО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник городского отдела полиции Ханты-Мансийска Александр Фисенко вскоре может покинуть свою должность. Ему прочат место начальника управления уголовного розыска УМВД по ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В управлении уголовного розыска УМВД ХМАО должность начальника сейчас вакантна. Исполняющими обязанности назначаются разные сотрудники, и периодически они меняют друг друга. Сейчас начальником регионального УГРО является как раз Фисенко и руководство довольно его работой. С высокой долей вероятности он займет должность начальника УГРО на постоянной основе, так как с задачами справляется», — считает инсайдер агентства.

В пресс-службе полиции ХМАО подтвердили, что Фисенко сейчас исполняет обязанности начальника управления уголовного розыска, в связи с тем, что замначальника УГРО ХМАО Алексей Бородин находится в отпуске. Информацию инсайдера URA.RU о карьерных перспективах Фисенко там комментировать не стали, добавив, что обо всех кадровых перестановках в полиции объявляют по факту назначений. Дозвониться до Фисенко журналисту URA.RU не удалось.

Фисенко возглавляет полицию региональной столицы с 2019 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что службу в МВД он начал в Радужном, а в 2012 году стал заместителем начальника муниципального отдела МВД Ханты-Мансийска.