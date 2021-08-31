31 августа 2021
30 августа 2021

Главе полиции Ханты-Мансийска прочат отставку. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Главе полиции Александру Фисенко прочат должность начальника управления уголовного розыска УМВД по ХМАО Фото:

Начальник городского отдела полиции Ханты-Мансийска Александр Фисенко вскоре может покинуть свою должность. Ему прочат место начальника управления уголовного розыска УМВД по ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В управлении уголовного розыска УМВД ХМАО должность начальника сейчас вакантна. Исполняющими обязанности назначаются разные сотрудники, и периодически они меняют друг друга. Сейчас начальником регионального УГРО является как раз Фисенко и руководство довольно его работой. С высокой долей вероятности он займет должность начальника УГРО на постоянной основе, так как с задачами справляется», — считает инсайдер агентства.

В пресс-службе полиции ХМАО подтвердили, что Фисенко сейчас исполняет обязанности начальника управления уголовного розыска, в связи с тем, что замначальника УГРО ХМАО Алексей Бородин находится в отпуске. Информацию инсайдера URA.RU о карьерных перспективах Фисенко там комментировать не стали, добавив, что обо всех кадровых перестановках в полиции объявляют по факту назначений. Дозвониться до Фисенко журналисту URA.RU не удалось.

Фисенко возглавляет полицию региональной столицы с 2019 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что службу в МВД он начал в Радужном, а в 2012 году стал заместителем начальника муниципального отдела МВД Ханты-Мансийска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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