Пермский губернатор провел тайную встречу с главой ЦИК Памфиловой

Встреча главы ЦИК и губернатора Пермского края состоялась в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин перед выборами провел встречу с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Об этом URA.RU рассказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко. Он уточнил, что такая встреча состоялась еще в июне 2021 года в Москве. В ней также участвовал председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

«Встреча была трехсторонняя. Задача, которая обозначена, — провести выборы по всей стране и в Пермском крае абсолютно прозрачно, абсолютно легитимно и абсолютно конкурентно. Нужно, чтобы было доверие граждан к итогам. За две недели до выборов мы видим, что работа идет слаженная. И надеюсь, что в ближайшие две недели все пройдет также прозрачно. ЦИК делает все возможное, чтобы людям было комфортно, удобно и безопасно проголосовать, а приходить или нет на участок — должны решать сами избиратели», — сказал Шевченко, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

Шевченко также рассказал, что ЦИК РФ не ставит каких-либо задач по явке избирателей на участки. Отмечается, что участие в выборах должно быть исключительно добровольным, а задача комиссий — обеспечить безопасность и легитимность процесса.

URA.RU рассказывало, что исполнительная власть региона ранее получила установки по выборам: она не должна вмешиваться в избирательный процесс и каким-либо образом использовать административный ресурс. Одновременно с этим все избиркомы региона получили установку обеспечить максимальную легитимность и безопасность выборов.