01 сентября 2021

Магнитогорцы требуют выделить автобусы для перевозки школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, школьный автобус, дети, табличка
Жители четырех элитных поселков в Челябинской области не могут нормально отправить детей в школу Фото:

Жители четырех поселков Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, требуют у администрации решить вопрос с подвозом детей в школу. В пешей доступности учебных заведений нет, заявляют они в соцсетях

«Сколько лет просить администрацию выделить школьный автобус до 65-й школы жителям поселков Нежный, Западный-1 и 2, Зеленая долина? В этой школе дети учатся в три смены, и когда пробки, то нереально отвезти детей на машине», — пишет жительница в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

По словам родительницы, маршрутки заезжают в поселок нерегулярно и всегда переполнены. Власти же не спешат строить в поселках ни муниципальные, ни частные школы. Земли, якобы выделенные под образовательные учреждения, быстро застраиваются домами и продаются. Родители вынуждены отдавать детей в школы, до которых приходится добираться на транспорте.

Все четыре поселка считают элитными. Не все пользователи паблика поддержали это требование. Нашлись те, кто упрекнули автора поста в том, что надо было думать о детях, когда покупали недвижимость за пределами жилых кварталов. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что прокомментируют ситуацию позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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