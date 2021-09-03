Путин предупредил производителей о шантаже со стороны иностранных конкурентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин рассказал о возможных мерах давления на российских производителей от конкурентов. Об этом глава государства сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

«Возможны меры давления, вплоть до шантажа от ваших конкурентов, попытки заменить вашу продукцию. Все для них не так просто!», — сказал Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, транслируемой телеканалом «Россия-24».

В частности, президент говорил про экспорт свинины. «Что касается свинины, то мы постоянно этим занимаемся. Надо эти проблемы преодолевать, даже если это не реальные проблемы, а просто используются как предлог для того, чтобы закрывать нашу продукцию. Я этим лично постоянно занимаюсь на встречах даже самого высокого уровня, мы все время об этом говорим и будем делать это дальше», — добавил российский лидер.

Также глава государства заявил, что у покупателя на международном рынке «есть жирок», потому он может покупать более дорогие товары, но это временно. По словам Путина, когда международные конкуренты поймут серьезные намерения России, то они «сдуются».