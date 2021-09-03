СМИ: убитый сестрами Хачатурян отец оказался педофилом

Михаила Хачатуряна, которого убили его дочери, признали педофилом по результатам экспертиз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Михаил Хачатурян, которого убили его дочери в 2018 году, имел педофильские наклонности. К такому выводу пришла экспертиза, назначенная в рамках уголовного дела, возбужденного СК в отношении мужчины посмертно.

«Хачатурян манипулировал окружающими с помощью угроз, демонстрации насилия, жестокости, а также применял побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие. При сексологическом исследовании в рамках этой комплексной экспертизы у Хачатуряна обнаружили расстройство сексуального влечения. Написан и тип — педофильный», — сообщает « MK.RU » со ссылкой на результаты экспертизы.

Адвокаты сестер Хачатурян Алексей Паршин и Алексей Липцер воздержались от оценки предоставленной изданием информации, передает телеканал 360. Адвокат Ольга Халикова назвала материал журналистки Евы Меркачевой домыслами. «Невозможно установить психические расстройства только на словах обвиняемых. Никаких новых показаний со стороны медработников, соседей, продавцов соседних магазинов нет», — рассказала она телеканалу.

27 июля 2018 года сестры Хачатурян, по версии следствия, убили собственного отца, ударив его молотком и ножом по груди, шее и голове. Причиной стали издевательства со стороны мужчины. Тело бизнесмена обнаружили в доме на Алтуфьевском шоссе. Позже его дочери Мария, Кристина и Ангелина признались в убийстве. Генпрокуратура РФ утвердила им обвинение в убийстве по предварительному сговору. Позже суд вернул дело в надзорный орган.