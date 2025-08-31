Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен заявить о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине на предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Китае. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.
«Ожидается, что Эрдоган подчеркнет, что Турция готова внести любой вклад в мирные переговоры между Россией и Украиной, как в ходе запланированной встречи с Путиным, так и в своем выступлении», — пишет Sabah. Кроме того, отмечается, что лидер Турции намерен вести «оживленную дипломатическую деятельность» и участвовать в отдельных встречах с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также другими главами государств, участвующими в саммите.
В рамках дипломатической миссии Эрдоган также планирует поднять вопрос ситуации в секторе Газа. Как отмечает газета, президент Турции намерен заявить о нарушениях гуманитарного права на этой территории и призвать мировое сообщество обратить внимание на страдания мирных жителей. Напомним, Израиль регулярно бомбит сектор Газа, которые приводят к многочисленным смертям среди мирных жителей. Тель-Авив стремится получить контроль над регионом, который де-юре является частью Палестины.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят двустороннее сотрудничество и международную повестку, включая украинский конфликт. Ожидается, что по итогам встречи стороны озвучат совместные инициативы по стабилизации ситуации в регионе.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого и будет организована встреча Путина и Эрдогана, проходит с 31 августа по 3 августа. Президент России уже прилетел в город Тяньцзинь, где пройдет первый день международной встречи, пишет «Царьград». На месте работают корреспонденты URA.RU из кремлевского пула Екатерина Лазарева и Роман Наумов, агентство максимально освещает все происходящие там события. Все новости по теме — в сюжете.
