Россия предложила странам G20 модернизировать систему образования

Кризис COVID-19 показал необходимость развития цифровых навыков среди студентов и преподавателей, отметила Светлана Лукаш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Государства «Большой двадцатки» и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны создать систему образования, более устойчивую к таким кризисам, как пандемия COVID-19. Такое мнение высказала доверенное лицо президента РФ (шерпа, прим. URA.RU) в G20 Светлана Лукаш во время Восточного экономического форума.

«Система образования должна стать более гибкой для введения новых подходов и методов преподавания. Сотрудничество вузов стран „двадцатки“ и АТЭС играет большую роль в установлении такой модели преподавания. Это поможет вынести уроки из пандемии, чтобы создать и распространить более выносливую и гибкую перед кризисами систему образования и преподавания», — цитирует Светлану Лукаш ТАСС.

По словам шерпы России, страны G20 планируют поставить образование в центр мировой повестки. Они рассматривают его, как основополагающий элемент устойчивого развития и стратегический ответ на текущий кризис в мире. В частности, это подразумевает повышение качества образования.

Лукаш отметила, что пандемия повысила риски неравенства в доступе к обучению. Также кризис COVID-19 позволил понять важность разностороннего образования и развития цифровых навыков среди студентов и преподавателей, добавила шерпа.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета предложил модернизировать систему образования в России. Он отметил, что школы должны стремиться к раскрытию талантов детей, укреплению их духовных и физических сил. Тем учебным учреждениям, которые не дотягивают до необходимого уровня подготовки школьников, президент предложил оказывать помощь.