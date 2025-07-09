В Совфеде хотят внести серьезные изменения в оформление семейной ипотеки

Запрет на оформление семейной ипотеки не по месту регистрации заемщика может быть введен уже в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Запрет на оформление семейной ипотеки на жилье не в регионе регистрации заемщика может заработать уже в I квартале 2026-го", — сообщают "Известия" со ссылкой на Аксакова. По его словам, данная инициатива является значимой, и ее рассмотрение возможно до завершения весенней сессии.
Законопроект направлен на оптимизацию выдачи кредитов по программе семейной ипотеки. Причиной его разработки стало то, что значительная часть выданных ипотек располагается в столичных регионах, в то время как многие заемщики живут в других субъектах РФ.
Ранее в России уже были инициированы меры по поддержке семей с детьми, включая увеличение максимальной выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей с 450 тысяч до 900 тысяч рублей и индексацию материнского капитала. Также обсуждается запуск новой программы семейных инвестиций и расширение возможностей использования маткапитала, что отражает стремление властей усилить демографическую и ипотечную поддержку населения.
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