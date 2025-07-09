В Красноярском крае ввели карантин

На территории двух лесничеств в Красноярском крае введен карантин из-за заражения деревьев уссурийским полиграфом. Общая площадь карантинной зоны составляет 14,4 тыс. гектаров, сообщило управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.
«Установлена карантинная фитосанитарная зона по уссурийскому полиграфу. <…> В целях предупреждения распространения, локализации очага и ликвидации популяции данного карантинного объекта установлена карантинная фитосанитарная зона (КФЗ), введен карантинный фитосанитарный режим в границах лесных кварталов», — говорится в сообщении ведомства. Цитату приводит ТАСС.
Одним из основных ограничений, вводимых в условиях карантина, станет фитосанитарный контроль лесопродукции. Перед вывозом древесины необходимо будет пройти проверку в соответствии с карантинными требованиями и получить соответствующую сертификацию на вывозимые материалы.
Уссурийский полиграф — это вид жуков-короедов, который поражает деревья, инфицируя их грибком. В результате заражения развивается некроз, что в конечном итоге может привести к гибели дерева. В Красноярском крае леса занимают более 70% территории, и здесь сосредоточено около 10% российских запасов древесины.
Ранее аналогичные меры были введены в Пермском крае, где из-за нашествия уссурийского полиграфа карантинная зона увеличилась до 67 тысяч гектаров. Тогда специалисты также выявили массовое поражение деревьев и организовали фитосанитарный контроль для предотвращения распространения вредителя.
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