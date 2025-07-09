Мощное наводнение сносит дома вместе с людьми в Нью-Мексико. Видео

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В США в штате Нью-Мексико произошло наводнение
В США в штате Нью-Мексико произошло наводнение Фото:

В американском штате Нью-Мексико мощное наводнение. Стихия рушит жилые дома, объявлено чрезвычайное положение, сообщил CBS News.

«Внезапное наводнение в Нью-Мексико унесло целый дом, потребовались спасательные работы», — сообщил американский телеканал. Многие пропали без вести, однако точное число неизвестно, сказал представитель деревни Руидозо Керри Глэдден.

Как сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на местные службы, в результате природной катастрофы погибли мужчина и двое детей, еще несколько человек получили травмы. Власти штата объявили чрезвычайное положение и предупредили жителей о продолжающемся росте уровня воды.

Причиной наводнения называют проливные дожди, которые вызвали резкое повышение уровня реки. Сотрудники экстренных служб продолжают поисковые работы в зоне бедствия.

В социальных сетях публикуются видеозаписи, на которых видно, как поток воды сносит дома. Очевидцы сообщают о разрушениях инфраструктуры и перебоях с электроснабжением в отдельных населенных пунктах.

Ранее аналогичная чрезвычайная ситуация была объявлена в соседнем штате Техас, сообщил 360.ru. Там число погибших в результате наводнений превысило 100 человек. Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о крупном стихийном бедствии для округа Керр, чтобы обеспечить оперативное поступление ресурсов для ликвидации последствий катастрофы.

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В американском штате Нью-Мексико мощное наводнение. Стихия рушит жилые дома, объявлено чрезвычайное положение, сообщил CBS News. «Внезапное наводнение в Нью-Мексико унесло целый дом, потребовались спасательные работы», — сообщил американский телеканал. Многие пропали без вести, однако точное число неизвестно, сказал представитель деревни Руидозо Керри Глэдден. Как сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на местные службы, в результате природной катастрофы погибли мужчина и двое детей, еще несколько человек получили травмы. Власти штата объявили чрезвычайное положение и предупредили жителей о продолжающемся росте уровня воды. Причиной наводнения называют проливные дожди, которые вызвали резкое повышение уровня реки. Сотрудники экстренных служб продолжают поисковые работы в зоне бедствия. В социальных сетях публикуются видеозаписи, на которых видно, как поток воды сносит дома. Очевидцы сообщают о разрушениях инфраструктуры и перебоях с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Ранее аналогичная чрезвычайная ситуация была объявлена в соседнем штате Техас, сообщил 360.ru. Там число погибших в результате наводнений превысило 100 человек. Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о крупном стихийном бедствии для округа Керр, чтобы обеспечить оперативное поступление ресурсов для ликвидации последствий катастрофы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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