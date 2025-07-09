Украинский футболист Лунин ответил по-русски на просьбу говорить на родном языке

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин вызвал негативную реакцию среди украинских болельщиков из-за русского языка. Хейт начался после видео, распространенного клубом.
«Голкипер мадридского „Реала“ Андрей Лунин разозлил украинских болельщиков тем, что не смог по-украински сказать „полуфинал“», — отметил Sport.24. В преддверии полуфинального матча клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен» пресс-служба мадридского клуба предложила игрокам произнести слово «полуфинал» на родном языке. Лунин, уроженец Украины, произнес это слово по-русски, а не по-украински, как ожидала часть болельщиков. В субтитрах же слово было переведено как «півфінал» — на украинский язык.
Некоторые подписчики также задавались вопросом о причинах такого выбора языка и критиковали футболиста за недостаточное владение украинским или неуважение к национальной идентичности .»Лунтик, «полуфинал» играется в пределах болот, а «півфінал» — во всем другом цивилизованном мире», — заявил один из пользователей в комментариях под публикацией «Реала».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.