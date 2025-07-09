Украинский футболист Лунин ответил по-русски на просьбу говорить на родном языке

Голкипер Лунин разозлил украинских болельщиков, когда заговорил на русском
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Голкипер мадридского «Реала» Лунин разозлил украинских болельщиков русским языком
Голкипер мадридского «Реала» Лунин разозлил украинских болельщиков русским языком Фото:

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин вызвал негативную реакцию среди украинских болельщиков из-за русского языка. Хейт начался после видео, распространенного клубом.

«Голкипер мадридского „Реала“ Андрей Лунин разозлил украинских болельщиков тем, что не смог по-украински сказать „полуфинал“», — отметил Sport.24. В преддверии полуфинального матча клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен» пресс-служба мадридского клуба предложила игрокам произнести слово «полуфинал» на родном языке. Лунин, уроженец Украины, произнес это слово по-русски, а не по-украински, как ожидала часть болельщиков. В субтитрах же слово было переведено как «півфінал» — на украинский язык.

Некоторые подписчики также задавались вопросом о причинах такого выбора языка и критиковали футболиста за недостаточное владение украинским или неуважение к национальной идентичности .»Лунтик, «полуфинал» играется в пределах болот, а «півфінал» — во всем другом цивилизованном мире», — заявил один из пользователей в комментариях под публикацией «Реала». 

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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин вызвал негативную реакцию среди украинских болельщиков из-за русского языка. Хейт начался после видео, распространенного клубом. «Голкипер мадридского „Реала“ Андрей Лунин разозлил украинских болельщиков тем, что не смог по-украински сказать „полуфинал“», — отметил Sport.24. В преддверии полуфинального матча клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен» пресс-служба мадридского клуба предложила игрокам произнести слово «полуфинал» на родном языке. Лунин, уроженец Украины, произнес это слово по-русски, а не по-украински, как ожидала часть болельщиков. В субтитрах же слово было переведено как «півфінал» — на украинский язык. Некоторые подписчики также задавались вопросом о причинах такого выбора языка и критиковали футболиста за недостаточное владение украинским или неуважение к национальной идентичности .»Лунтик, «полуфинал» играется в пределах болот, а «півфінал» — во всем другом цивилизованном мире», — заявил один из пользователей в комментариях под публикацией «Реала». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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