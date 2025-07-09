Глава Пентагона единолично решил приостановить поставки оружия Киеву

Глава Пентагона США Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.
«По словам пяти источников, знакомых с ситуацией, министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о том, что на прошлой неделе он санкционировал паузу в поставках оружия на Украину. Это вызвало переполох в администрации, которая пыталась понять, почему была введена пауза, и объяснить это Конгрессу и украинскому правительству», — пишет CNN.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность приостановки военной помощи Украине с целью ускорения завершения конфликта, а министр обороны Пит Хегсет неоднократно самостоятельно принимал решения о временной паузе в поставках вооружений. По данным СМИ, подобные шаги Хегсета ранее уже вызывали недовольство в Конгрессе, однако проверки показывали, что поддержка Украины не угрожает обороноспособности США.
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