Глава Пентагона единолично решил приостановить поставки оружия Киеву

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Хегсет приостановил поставки оружия на Украину
Хегсет приостановил поставки оружия на Украину Фото:

Глава Пентагона США Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

«По словам пяти источников, знакомых с ситуацией, министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о том, что на прошлой неделе он санкционировал паузу в поставках оружия на Украину. Это вызвало переполох в администрации, которая пыталась понять, почему была введена пауза, и объяснить это Конгрессу и украинскому правительству», — пишет CNN.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность приостановки военной помощи Украине с целью ускорения завершения конфликта, а министр обороны Пит Хегсет неоднократно самостоятельно принимал решения о временной паузе в поставках вооружений. По данным СМИ, подобные шаги Хегсета ранее уже вызывали недовольство в Конгрессе, однако проверки показывали, что поддержка Украины не угрожает обороноспособности США.

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Глава Пентагона США Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники. «По словам пяти источников, знакомых с ситуацией, министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о том, что на прошлой неделе он санкционировал паузу в поставках оружия на Украину. Это вызвало переполох в администрации, которая пыталась понять, почему была введена пауза, и объяснить это Конгрессу и украинскому правительству», — пишет CNN. Ранее администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность приостановки военной помощи Украине с целью ускорения завершения конфликта, а министр обороны Пит Хегсет неоднократно самостоятельно принимал решения о временной паузе в поставках вооружений. По данным СМИ, подобные шаги Хегсета ранее уже вызывали недовольство в Конгрессе, однако проверки показывали, что поддержка Украины не угрожает обороноспособности США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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