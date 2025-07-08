Самолетный коллапс в Пулково затронул тысячи человек: какая сейчас обстановка в аэропорту и нашумевшей курилке

В течение нескольких суток аэропорт Пулково работал в режиме ограничений: с 5 июля воздушное пространство над Санкт-Петербургом неоднократно закрывали из-за атак беспилотников. Сотни рейсов задерживались или отменялись, тысячи пассажиров ночевали в терминалах, а операторы экстренно подбирали альтернативные маршруты. К 8 июля ситуация начала стабилизироваться. Подробности по авиаколлапсу в Пулково и других российских воздушных гаванях — в материале URA.RU.
Обстановка в Пулково на 8 июля
Возвращение к штатной работе
К утру 8 июля аэропорт Пулково восстановил нормальный режим работы после нескольких дней ограничений, вызванных угрозами атак дронов ВСУ. Пресс-служба аэропорта сообщила, что все запланированные на 7 июля вылеты были выполнены.
Причины сбоев
Сбои начались в ночь на 5 июля из-за введения плана «Ковер» в связи с воздушной угрозой. Небо над Петербургом неоднократно закрывалось, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов. Отмечается, что 6 июля ограничения действовали до 21:30 по местному времени, с небольшим окном в один час, когда удалось отправить пять рейсов и принять четыре. По данным Росавиации, в тот вечер было отменено 90 рейсов и задержано 37. Пассажирам рекомендовали не приезжать в аэропорт заранее, так как вход был разрешен только по билетам.
Свыше 11 тысяч человек затронул авиаколлапс: по каким направлениям нельзя было улететь
По данным на утро 8 июля, в Пулково задерживаются 35 рейсов на вылет, а три рейса были отменены. Основные направления, пострадавшие от сбоев, включают Турцию, Египет, Москву, Сочи, Казань, Самару, Махачкалу и другие города. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что из-за «авиационного хаоса» более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками, особенно на популярных туристических маршрутах. Некоторые пассажиры провели в аэропорту десятки часов, ожидая вылета.
Пассажиры, застрявшие в Пулково, столкнулись с неудобствами: многие спали на ковриках, чемоданах или в декоративных зонах аэропорта. Аэропорт предоставил воду, горячее питание и раскладные стулья, а семьи с детьми получили доступ в бизнес-зал. Однако жалобы на отсутствие четкой информации от авиакомпаний продолжают поступать. Например, пассажир рейса Казань — Санкт-Петербург пожаловался, что авиакомпания «Россия» не предоставила гостиницу и питание, а точное время вылета оставалось неизвестным. Туристы из Антальи сообщали о задержках более чем на пять часов и отменах четырех рейсов.
Поддержка от авиакомпаний
Некоторые авиакомпании перерегистрировали пассажиров на альтернативные рейсы или заменили самолеты на более вместительные. Пассажирам отмененных рейсов был предложен возврат билетов в течение трех суток с сохранением тарифа и маршрута для перелета в течение недели. Туроператоры организовали размещение в гостиницах и пересадили туристов на другие рейсы, но многие жаловались на потерю оплаченных дней отдыха, особенно в Турции и Египте.
Дополнительный транспорт: РЖД запустил поезда
Для разгрузки транспортного потока между Москвой и Санкт-Петербургом РЖД назначило дополнительные поезда из-за высокого спроса на билеты, вызванного отменами авиарейсов. С 8 июля были введены рейсы поезда №249 Санкт-Петербург — Москва (отправление 8 июля в 1:29 и 9 июля в 0:36), скоростной «Ласточки» №846 Москва — Санкт-Петербург (8 и 9 июля в 8:10, без остановок) и поезда №845 Санкт-Петербург — Москва (8 июля в 15:59). Также 11 июля запланирован поезд №250 Москва — Санкт-Петербург (отправление в 8:10). РЖД рассматривает увеличение длины составов и добавление новых поездов при необходимости.
Ситуация с платной курилкой
В Пулково действует платная курительная зона. Пресс-служба аэропорта сообщила, что курилка функционирует без инцидентов, несмотря на слухи о «бунтах» пассажиров. Уточняется, что конфликты возникали накануне, когда зона временно закрывалась из-за ограничений на вылеты. Пассажирам предлагали уличные зоны для курения с возможностью возвращения в терминал по посадочным талонам.
Telegram-канал Mash сообщил, что курилку в Пулково временно закроют на ремонт из-за повреждений стен, вызванных большим количеством посетителей. Аэропорт подтвердил, что помещение уже открылось после краткосрочных работ, и оно продолжает функционировать в штатном режиме.
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