07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021
04 ноября 2021
03 ноября 2021

У челябинцев массово истек срок действия QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
QR-код. Челябинск, qr-код, куар код
Жители жалуются, что их QR-коды пересталы действовать Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители Челябинской области, привившиеся от коронавируса боле полугода назад, обнаружили, что их QR-коды стали недействительными. Эту ситуацию челябинцы активно обсуждают в социальных сетях.

«С сегодняшнего дня сократился срок действия QR-кода на госуслугах. Перед тем как пойти в ТЦ, проверьте свой код. Теперь он действует полгода, а не год, как было ранее», — обсуждают жители паблика «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Читатели URA.RU, привившиеся более полугода назад, также подтвердили, что QR-коды, полученные ими с сайта госуслуг, больше не действуют. Один из челябинцев рассказал, что делал прививку двухкомпонентным «Спутником» в марте 2021 года. Утром выяснилось, что его QR-код перестал действовать.

С 8 ноября QR-код стал обязательным при посещении магазинов площадью более 400 кв. метров. Ранее такие коды требовались только при входе в торгово-развлекательные комплексы, предприятия сферы услуг и при въезде на базы отдыха.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...