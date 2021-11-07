У челябинцев массово истек срок действия QR-кодов

Жители жалуются, что их QR-коды пересталы действовать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Челябинской области, привившиеся от коронавируса боле полугода назад, обнаружили, что их QR-коды стали недействительными. Эту ситуацию челябинцы активно обсуждают в социальных сетях.

«С сегодняшнего дня сократился срок действия QR-кода на госуслугах. Перед тем как пойти в ТЦ, проверьте свой код. Теперь он действует полгода, а не год, как было ранее», — обсуждают жители паблика «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Читатели URA.RU, привившиеся более полугода назад, также подтвердили, что QR-коды, полученные ими с сайта госуслуг, больше не действуют. Один из челябинцев рассказал, что делал прививку двухкомпонентным «Спутником» в марте 2021 года. Утром выяснилось, что его QR-код перестал действовать.

С 8 ноября QR-код стал обязательным при посещении магазинов площадью более 400 кв. метров. Ранее такие коды требовались только при входе в торгово-развлекательные комплексы, предприятия сферы услуг и при въезде на базы отдыха.