В Челябинске мать ребенка-инвалида добилась пенсии через суд

Суд обязал УПФР Магнитогорска устранить допущенные нарушения (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Матери ребенка-инвалида из Челябинской области пришлось в судах доказывать свое законное право на досрочное назначение пенсии по старости. В тяжбах с Управлением пенсионного фонда России (УПФР) Магнитогорска областной суд встал на сторону женщины.

«Апелляционная жалоба УПФР Магнитогорска не содержит каких-либо обстоятельств, не исследованных судом первой инстанции. Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену решения судом первой инстанции, не допущено, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется», — говорится в решении Челябинского облсуда.

Конфликт между женщиной и УПФР Магнитогорска возник в 2020 году, когда заявительнице отказали в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Женщина посчитала, что ее права нарушены и подала заявление в суд. Ведь в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях» мать ребенка-инвалида имеет право выйти на досрочную пенсию в 50 лет, имея за плечами 15-летний трудовой стаж.

Согласно материалам суда, в УПФР Магнитогорска посчитали, что женщина не имеет право на досрочную пенсию, поскольку она не сумела предоставить «подтверждающие документы» об инвалидности ребенка. Областной суд с этими доводами не согласился и обязал УПФР устранить допущенные нарушения и назначить женщине досрочную пенсии по старости с даты обращения — с 4 сентября 2020 года.