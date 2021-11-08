Дирижер Курентзис проведет второй за год фестиваль в Перми

Программу спецпроекта подготовил маэстро Курентзис Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Дирижер Теодор Курентзис представит в Перми спецпроект международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев плюс». В этом году мероприятие пройдет с 23 по 25 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского театра оперы и балета имени Чайковского.

«Программа, составленная художественным руководителем фестиваля Теодором Курентзисом, включает симфонический и камерные концерты, мастер-классы и традиционную Diaghilev+ party с альтернативной музыкой», — отметили в пресс-службе театра.

События в рамках спецпроекта пройдут на нескольких городских площадках, а подробную программу в театре обещают представить до конца ноября. Впервые спецпроект «Дягилев плюс» состоялся в ноябре 2020 года. По задумке организаторов, он является спутником основного фестиваля, который Курентзис представил этим летом.