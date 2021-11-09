09 ноября 2021

В Челябинской области закончился «Спутник Лайт» для иностранцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявка на вакцину отправлена в федеральный центр (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области из-за нехватки препарата «Спутник Лайт» приостановлена вакцинация иностранцев. Об этом URA.RU сообщил главный врач областного клинического кожно-венерологического диспансера (ЧОККВД) Олег Зиганшин.

«На данный момент вакцинация приостановлена в связи с нехваткой данного препарата на территории всей России. Заявка на вакцину для иностранных граждан отправлена в федеральный центр», — сообщил URA.RU Зиганшин.

Вакцинация иностранных граждан в регионе проводится на территории ЧОККВД. Ранее медучреждение ставило прививки от коронавируса иностранным студентам, проживающим в Челябинске. Руководство клиники заверило, что как только очередная партия »«Спутник Лайт» поступит в регион, всех желающих иностранцев пригласят на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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