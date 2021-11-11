ФСБ рассекретила документы о нападении Японии на СССР. Скрин

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Японцы долго готовились воевать против советских солдат Фото:

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала новые документы, ранее находившиеся под грифом «Секретно». В них раскрываются подробности подготовки Японии к нападению на СССР во Вторую мировую войну.

«Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году, по сговору с германским правительством, японцы усилили подготовку к войне, японский генеральный штаб разработал план нападения на СССР», — передает РИА «Новости».

Отмечается также, что план назывался «Кантокуэн». Слово переводится как «особые маневры Квантунской армии». Согласно документу, война между Японией и СССР предполагала проведение террора и диверсий. А также использование бактериологического оружия. Расследование дела по каждому обвиняемому вели органы государственной безопасности СССР.

правительство Японии много лет планировало войну против СССР
В документе приведены подробности

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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