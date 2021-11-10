10 ноября 2021
09 ноября 2021

Сургутский главврач: дети стали тяжелее переносить коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи отмечают опасность нынешнего штамма коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Сургуте дети стали тяжелее болеть коронавирусом во время четвертой волны пандемии. Об этом во время брифинга заявил главный врач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов.

«Есть тяжело болеющие дети, есть дети находящиеся на ИВЛ. Было и больше детей, которые находились в реанимации. Степень тяжести болезни у детей тоже стала ухудшаться. Поэтому за детьми надо очень внимательно наблюдать», — прокомментировал Слепов.

Он также отметил, что в группе риска находятся дети, у которых есть сопутствующие заболевания. «Сахарный диабет повышает риск тяжелой формы заболевания коронавирусной инфекцией. Ожирение у детей также приводит к ухудшению степени тяжести COVID», — добавил главный врач сургутской поликлиники №1.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пошла на спад заболеваемость covid-19 после введения локдауна. Врачи отмечают, что в среднем число новых пациентов, у которых выявляется коронавирусная инфекция, сократилось вдвое.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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