15 ноября 2021

Челябинский министр рассказал о QR-кодах для непривитых

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR-кодов в ТРК. Челябинск, qr-код, эпидемия, куар код, коронавирус, пандемия, проверка qr-кода, локдаун, трк магнит
У тех, кому нельзя ставить прививку появятся QR-коды Фото:
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Коронавирус COVID-19

В скором времени появятся QR-коды для тех, кто не может вакцинироваться от COVID-19 по медицинским показаниям. Об этом на брифинге 16 ноября заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Полагаю, что в ближайшее время будет решен вопрос с получением QR-кодов гражданами с медотводом от прививок. Но это решится на федеральном уровне», — отметил министр.

Обязательное наличие QR-кодов о прохождении вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании введены в Челябинской области при посещении заведений культуры и спорта с конца сентября. Такое же требование при посещении ТРК, предприятий сферы услуг и баз отдыха появилось с 30 октября.

С 8 ноября такие коды требуют при посещении крупных магазинов. С 1 декабря и до окончания новогодних праздников наличие QR-кодов станет обязательным при посещении заведений общепита.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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