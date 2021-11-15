Челябинский министр рассказал о QR-кодах для непривитых

У тех, кому нельзя ставить прививку появятся QR-коды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В скором времени появятся QR-коды для тех, кто не может вакцинироваться от COVID-19 по медицинским показаниям. Об этом на брифинге 16 ноября заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Полагаю, что в ближайшее время будет решен вопрос с получением QR-кодов гражданами с медотводом от прививок. Но это решится на федеральном уровне», — отметил министр.

Обязательное наличие QR-кодов о прохождении вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании введены в Челябинской области при посещении заведений культуры и спорта с конца сентября. Такое же требование при посещении ТРК, предприятий сферы услуг и баз отдыха появилось с 30 октября.

С 8 ноября такие коды требуют при посещении крупных магазинов. С 1 декабря и до окончания новогодних праздников наличие QR-кодов станет обязательным при посещении заведений общепита.