Жители Златоуста жалуются на нехватку вакцины «Спутник Лайт»

Жители хотят пройти ревакцинацию «Спутником Лайт» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Златоусте закончилась вакцина «Спутник Лайт». Об этом URA.RU сообщила местная жительница. В минздраве Челябинской области проблему признают и обещают, что скоро в регион прибудет новая партия вакцины.

«В регистратуре поликлиники по месту жительства сказали, что вакцины „Спутник Лайт“ нет, и неизвестно, когда будет. Предложили ревакцинироваться Спутником V, но у меня в анамнезе онкология. Ревакцинацию хотела именно „Лайтом“ сделать», — рассказала URA.RU жительница Златоуста Галина Н.

Женщина также оставляла жалобу на отсутствие однокомпонентной вакцины в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте». В комментариях на этой же странице женщине ответило министерство здравоохранения области.

«Вакцина „Спутник Лайт“ не нарабатывается в том количестве, в котором на нее есть спрос. Поэтому „Спутника V“ существенно больше. Такая проблема существует во всей Российской Федерации. Как только поступает очередная партия вакцины, она сразу же распределяется по всему региону», — ответили на жалобы женщины в минздраве.

Ранее в минздраве сообщили, что в регион поступит 90 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Поставку вакцины ожидают в ближайшие дни.