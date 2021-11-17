В Челябинскую область поступит большая партия «Спутник Лайт»

Новая партия вакцины прибудет в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинскую область поступят 90 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«В самые ближайшие дни ожидается поставка 90 тысяч доз вакцины „Спутник Лайт“. Ее сразу будут распределять по пунктам вакцинации», — заявили в минздраве.

Ранее в минздраве региона призвали жителей не стараться привиться именно «Спутником Лайт» без врачебных показаний. Как отметила внештатный специалист по медицинской профилактике Ольга Агеева, этот препарат предназначен для ревакцинации определенным группам людей.

Медик призвала ставить «Спутник V». Но многие предпочитают именно «Спутник Лайт», чтобы как можно быстрее получить QR-код с сайта госуслуг.