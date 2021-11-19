Глава Калининградской области Алиханов заразился коронавирусом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ушел на самоизоляцию после положительного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
«У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву. Антон Андреевич чувствует себя нормально, течение болезни не тяжелое, симптомов почти не наблюдается», — цитирует Дмитрия Лыскова РБК.
В июне Алиханов повторно вакцинировался от коронавируса. В своем Instagram губернатор написал, что у него почти не осталось антител после перенесенного в декабре 2020 года COVID-19.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров предположил, что Алиханов может стать преемником президента РФ Владимира Путина. Политолог отметил, что глава Калининградской области прошел «школу губернаторов» (Высшая школа государственного управления РАНХиГС, прим. URA.RU). Также Алиханову как преемнику поможет региональный опыт управления, считает Шатров. Он нужен, чтобы решать вопросы внутри страны.
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