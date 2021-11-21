Хулиганы сначала разрушили конструкцию, а затем вернулись взрывать петарды Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Урае дети разрушили единственный общественный туалет в парке «Солнышко». Мэрия города сообщает, что хулиганы сначала выломали ногами панель и сбежали, а затем вернулись взрывать петарды.

«На камерах видно, как дети сначала бегают вокруг павильона, затем один из них выбивает ногой панель. Хулиганы убегают, но вскоре возвращаются и начинают взрывать петарды, при этом взрослые просто проходят мимо», — написано в паблике администрации Урая во «Вконтакте».

Мэрия сообщает, что инцидент попал на записи видеокамер системы «Безопасный город», на видео различимы приметы детей и их одежда. Чиновники сообщают, что заявление о порче муниципального имущества уже передано в полицию. В управлении МВД по ХМАО рассказали, что сейчас по факту порчи муниципального имущества проводится проверка, видеозапись передана в городской отдел по делам несовершеннолетних, их личности устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что дети испортили в ЯНАО городскую стену памяти. Стену воинской Славы в Губкинском с фотографиями героев Великой Отечественной войны разрисовали рожицами несовершеннолетние вандалы.