В Омске силовики задержали спонсора ИГИЛ

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Правоохранители задержали человека, финансировавшего террористов Фото:

Правоохранительные органы пресекли в Омске деятельности пособника террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По предварительным данным, задержанный финансировал деятельность организации.

«Правоохранительные органы установили, что задержанный вступил в контакт с активным участником ИГИЛ, который занимался вербовкой граждан России. По его просьбе профинансировал деятельность группировки, переведя денежные средства на банковскую карту», — передает ТАСС.

Заведено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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