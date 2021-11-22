В Омске силовики задержали спонсора ИГИЛ

Правоохранители задержали человека, финансировавшего террористов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правоохранительные органы пресекли в Омске деятельности пособника террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По предварительным данным, задержанный финансировал деятельность организации.

«Правоохранительные органы установили, что задержанный вступил в контакт с активным участником ИГИЛ, который занимался вербовкой граждан России. По его просьбе профинансировал деятельность группировки, переведя денежные средства на банковскую карту», — передает ТАСС.

Заведено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.