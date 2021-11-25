В Челябинске на дороге возле школы украли почти все люки

На новой дороге в Чурилово украли 35 люков и решеток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на отремонтированной дороге, которая проходит рядом с школой, украли люки и решетки канализации. Возбуждено уголовное дело, сообщает 74.ru

«Неустановленное лицо на автомобильной дороге на улице Конструктора Духова в Чурилово похитило две крышки канализационных люков и 12 ливневых решеток, состоящих на балансе ООО „АрСак“. Причинен ущерб на сумму 92,5 тысячи рублей», — приводит портал слова старшего помощника прокурора региона Натальи Мамаевой.

Ранее о масштабной краже люков на отремонтированной дороге в Чурилово сообщала администрация города Челябинска. По данным мэрии, за последние дни было украдено 35 решеток ливневой канализации. ООО «АрСак» написало заявление в полицию. «Компания восстановила десять решеток: их приварили, но это не останавливает преступников», — отметили в мэрии. Дорога по улице Конструктора Духова была построена на год раньше, чем было запланировано в контракте. Пока не завершены работы по благоустройству, объект не принят. Всего на данном объекте 45 люков ливневой канализации. Дорога находится рядом с школой №116 и отсутствие люков подвергает детей опасности. В школе из-за инцидента провели внеплановые уроки по безопасности.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинске задержали мужчину, воровавшего канализационные люки. Водитель на красной Chevrolet Lacetti, укравший более 30 люков по всему городу, был задержан полицией.