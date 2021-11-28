28 ноября 2021

Аналитики назвали самые развитые регионы России. В топ-3 вошли два уральских региона

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Лидером стала Москва Фото:

Самыми социально-экономически развитыми субъектами в России являются Москва, ЯНАО и Тюменская область. Об этом говорится в рейтинге положения регионов в первом полугодии, подготовленном Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

Москва, ЯНАО и Тюменская область заняли первые строчки рейтинга регионов-лидеров социально-экономического развития в России, пишут «Известия» со ссылкой на документ. На четвертом месте ХМАО. В десятку также вошли Санкт-Петербург (пятое место), Ленинградская области (шестое), Челябинская область (седьмое), Якутия (восьмое), Курская область (девятое), Приморский край (десятое).

Всего в рейтинге 33 субъекта. Во вторую десятку попали Калининградская, Сахалинская, Иркутская области, Татарстан, Калужская, Белгородская, Московская и Тульская области, Карелия, Пермский край и Оренбургская область, Самарская область. В третьей десятке сильнейших оказались Владимирская, Мурманская области, Коми, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Башкирия, Красноярский край, Чукотка, Свердловская, Воронежская, Новосибирская области.

Исследование подготовлено на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства РФ за первую половину 2021 года. При оценке регионов учитывались размер средней зарплаты и прожиточного минимума, индекс промышленного производства, динамика начисленного НДС и другие.

Ранее также сообщалось, что лидером среди регионов по уровню зарплат в России стала Чукотка. В тройку также вошли ЯНАО и Магаданская область.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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