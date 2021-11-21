Аналитики назвали регионы-лидеры по уровню зарплат

Лидером среди регионов по уровню зарплат в России стала Чукотка. В тройку также вошли ЯНАО и Магаданская область.
«Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования в 2021 году, лидером по зарплатам является Чукотка, где свыше 46% работников получают 100 тысяч рублей и более. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий округ с показателем 40,5% (годом ранее было 35%)», — пишут РИА «Новости». Отмечается, что в тройке лидеров оказалась также Магаданская область, которая обошла Hенецкий автономный округ и Москву.
Ханты-Мансийский автономный округ расположился на восьмой строчке рейтинга, Тюменская область на 19 месте, Свердловская область на 29, а Пермский край занял лишь 35 позицию. Из регионов УрФО хуже всего ситуация с зарплатами в Челябинской (40 место) и Курганской (69 место) областях, а в целом по России больше всего низкооплачиваемых оказалось в Мордовии, Дагестане, Ингушетии, Ивановской области и Чечне.
В качестве основного показателя ранжирования аналитики использовали долю работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц. Кроме того, была проанализирована доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч в месяц), а также изучен диапазон самых распространенных зарплат в регионе.
Ранее сообщалось, что в число самых высокооплачиваемых профессий России вошли технический директор в сфере IT, разработчики и продакт-менеджеры. В среднем такие специалисты могут зарабатывать свыше 150 тысяч рублей в месяц.
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