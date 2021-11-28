Жителям части сел в ХМАО станет проще диагностировать коронавирус

Аппарат КТ позволит на ранней стадии выявлять онкологию и пневмонию при коронавирусе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Нижневартовской районной больнице появится аппарат компьютерной томографии, который позволит жителям муниципалитета диагностировать наличие пневмонии при коронавирусе, а также выявлять широкий спектр других заболеваний. Об этом URA.RU рассказала главврач ЦРБ Нина Шляхтина.

«Хоть заболеваемость и снижается, мы работаем в напряженном режиме. Ранее мы вынуждены были транспортировать больных в городскую больницу Нижневартовска, а теперь можем сократить время ожидания больных из сел Нижневартовского района, а значит быстрее начать лечение при обнаружении пневмоний», — рассказала Шляхтина.

По словам главврача, медперсонал больницы пройдет дополнительное обучение для работы с аппаратом, пользоваться услугами отделения компьютерной томографии в ближайшее время смогут жители 22-х поселений района. На сегодня в ЦРБ Нижневартовского района лечение от коронавируса проходят 130 пациентов, у 14 из них обнаружена пневмония. В мэрии Нижневартовского района рассказали, что КТ-аппарат приобретен за счет средств нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством ХМАО.

«Глава района Борис Саломатин выступил с инициативой приобрести для излучинской больницы аппарат КТ, ее одобрили в окружном правительстве. В настоящее время техника доставлена в медицинское учреждение, специалисты проводят пуско-наладочные работы», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из ХМАО предложили альтернативу ПЦР-тестам. По словам представителей бизнес-сообщества «Деловая Россия», затраты жителей и компаний можно снизить с помощью введения экспресс-тестирования.