Предприниматели из ХМАО предложили альтернативу ПЦР-тестам

Введение анализа по капле крови поможет снизить расходы населения и компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предприниматели из регионального отделения бизнес-сообщества «Деловая Россия» предлагают властям ХМАО официально закрепить альтернативу ПЦР-тестам для определения наличия или отсутствия коронавируса у югорчан. Речь идет о тесте на антиген к COVID-19. Об этом рассказала URA.RU председатель «Деловой России» Татьяна Жигулина.

«Мы озвучили предложение ввести дополнительную возможность исследований с помощью тестов бокового потока на COVID-19. Это экспресс-тесты, которые позволят снизить финансовые и временные затраты на анализы на коронавирус и среди жителей округа, и среди компаний, которые вынуждены в условиях пандемии оплачивать тестирование своим сотрудникам», — рассказала Жигулина.

По словам сопредседателя реготделения «Деловой России» Николая Воронова, введение экспресс-тестов позволит сэкономить до 40% средств при прохождении исследований на коронавирус. «Практически для всех это выигрышный сценарий: для подрядчиков, которые работают по контрактам и им важно провести тестирование, для предпринимателей, чьи сотрудники возвращаются из командировки, а также для жителей Югры». Процедура, по словам Воронова, достаточно простая — капля крови помещается на тест-полоску и в течение 5-30 минут уже готов результат.

Представители «Деловой России» озвучили свое предложение в ходе совещания с бизнес-сообществом с участием заместителя губернатора Югры Романа Генкеля. Глава депэкономразвития ХМАО предложил оформить эту инициативу и направить ее в правительство региона для рассмотрения и обсуждения с медиками.

Ранее URA.RU сообщало, что «Деловая Россия» в ХМАО требует снизить налоги для бизнеса из-за COVID-19. В частности, внести изменения в региональное законодательство и ограничить процентную ставку по налогам в 4% и продлить упрощенную ставку в 1% для пострадавших отраслей.