В России изменились условия работы для части граждан

В России запретили привлекать одиноких родителей детей до 14 лет к работе во внеурочное время без их письменного согласия. Новые положения Трудового кодекса вступили в силу 30 ноября.
Теперь на ночные смены без письменного согласия нельзя назначать родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, если они одинокие или же второй супруг работает вахтовым методом. Это касается и родителей троих и более детей до 18 лет, если младшему еще нет 14 лет.
Также расширен список сотрудников, которым положены дополнительные отпуска. Теперь у сотрудников с инвалидностью также должны брать письменное согласие при назначении в командировку.
В России может измениться порядок подсчета отработанных часов, дающих право на дополнительный отпуск, а также порядок выплаты компенсации на использованный отпуск. Суть нормы, которые переносятся в кодекс, практически не изменится, передает
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