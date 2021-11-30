ВЦИОМ: половина россиян не готова расстаться с бумажными деньгами

Порядка 47% россиян (52% — мужчины 42% — женщины) не хотят, чтобы государство запретило оплату бумажными деньгами и оставило возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. Такие данные получены исходя из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Наличные деньги: запретить или оставить?»
На сегодняшний день 45% россиян предпочитают безналичный расчет. Менее трети (28%) расплачиваются в равной степени наличным и безналичным расчетом. Чуть более четверти респондентов (26%) предпочитают расплачиваться за товары и услуги только наличными, сообщают РБК, исходя из данных опроса.
Замечено, что оплату бумажными деньгами чаще всего выбирают люди старше 60 лет. С другой стороны, безналичными способами оплаты пользуется молодежь (56-70%) и россияне от 35 до 44 лет (50%). На вопрос о том, готовы ли отказаться россияне от наличных средств, если возможность безналичной оплаты будет повсеместно, 48% опрошенных ответили, то не готовы, остальные 49% сообщили, что скорее готовы.
Первый министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с URA.RU выразил мнение о том, что в ближайшем будущем бумажные купюре не будут выведены с оборота. Несмотря на то, что такой способ оплаты все реже используется среди людей, все же есть какие-то расчеты между ними. Также некоторым мелким компаниям будет дорого иметь терминалы и подключаться к платежной системе, сообщил экономист.
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