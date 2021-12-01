Части россиян проиндексировали пенсии в декабре

Пенсионерам, достигшим 80 лет и завершившим недавно трудовую карьеру, выплаты проиндексируют без подачи заявления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В декабре некоторые категории россиян ждет индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии. Рассчитывать на нее могут пожилые люди, которые недавно закончили работать, а также те, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Кроме того, индексация коснется граждан, подававших заявление на перерасчет пенсии в связи с наступлением новых обстоятельств.

«Индексация этим категориям положена по закону о страховых пенсиях. Данные категории обновляются ежемесячно и, соответственно, ежемесячно происходит индексация. Например, каждому пенсионеру, которому исполняется 80 лет, удвоенная фиксированная выплата будет начисляться уже на следующий день после юбилея», — передает ТАСС.

В 2021 году фиксированная выплата к пенсии составляет 6 044,48 рубля. Пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет, будут получать ее в двойном размере. Ежемесячно, в дополнение к страховой пенсии, им будет приходить 12 088,96 рубля.

Если пожилой человек подавал заявление на пересчет пенсии в связи с увеличением числа иждивенцев, то за каждого нового он получит 30% от суммы фиксированной выплаты — чуть более двух тысяч рублей. По закону у пенсионера не может быть больше трех иждивенцев.

Работающим пенсионерам, завершившим трудовую карьеру в августе, фиксированную выплату проиндексируют с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов. А пожилым людям, живущим в сложных климатических условиях, ее умножат на соответствующий региональный коэффициент.

Тем, кто рассчитывает на индексацию пенсии в связи с новыми обстоятельствами, следует подать заявление на перерасчет. К нему нужно приложить паспорт, а также документы, подтверждающие наступление этих обстоятельств. Остальным категориям пенсионеров заявления в ПФР писать не нужно.

Индексация не коснется социальной пенсии. Она, в отличие от страховой, не имеет фиксированной выплаты. Социальную пенсию индексируют раз в год — 1 апреля.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить прожиточный минимум в Росси на тысячу рублей. По словам главы государства, заложенная в бюджет индексация в 2,5% недостаточна. Путин считает, что ее нужно увеличить на 8,6% — до 12 654 рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что эта мера затронет 16 миллионов граждан в России. По ее словам, от прожиточного минимума зависят федеральные и региональные доплаты к пенсии и социальные пособия на детей, передает «Национальная служба новостей».