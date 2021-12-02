Маленькая девочка умерла, схватившись за оголенные провода из розетки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Светлое (Свердловская область) девочка разобрала розетку и умерла от удара током, пока ее пьяный отец спал в соседней комнате, а мать была на работе. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Малолетняя девочка, находясь в своей комнате в частном жилом доме, сломала настенную розетку и взяла руками оголенные провода электропроводки, в результате чего получила удар током», — сообщил Шульга. Он отметил, что инцидент произошел вечером 1 декабря. Девочка погибла на месте.

Следователи установили, что ее отец спал пьяный в соседней комнате и не следил за ребенком. Мама девочки находилась на работе.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что ребенка из детского сада в день смерти забирал ранее судимый отец, который, придя домой, уснул. «Мать девочки, работающая дояркой в коммерческом предприятии, вернувшись с работы домой в 22:30 часов, обнаружила жуткую картину: ее дочь находилась в бессознательном состоянии с ожогами рук и гематомой на лице», — добавил Горелых.

Следователи проводят специальные экспертизы и расследуют точные обстоятельства смерти. Опрашиваются родственники и соседи семьи.