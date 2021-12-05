Белоруссия подготовила достойный ответ на санкции Запада

Подготовленные ответные меры на санкции Запада против Белоруссии будут озвучены сразу после выходных дней. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».
«Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», — передает слова Романа Головченко ТАСС. Он отметил, что принимаемые меры будут абсолютно адекватными.
По его словам, меры будут симметричны принятому пакету санкций. «Мы ни на кого не нападали, но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, действия безответными не останутся», — добавил глава белорусского правительства.
2 декабря Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Белоруссии, передает RT. Параллельно США внедрили новый пакет санкции против Минска, передает Nation News. Представитель МИД РФ Мария Захарова решительно осудила санкции в отношении Белоруссии заявив об их незаконности, передает «Национальная служба новостей». Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть российский газ Европе в случае закрытия границ с республикой.
Подготовленные ответные меры на санкции Запада против Белоруссии будут озвучены сразу после выходных дней. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1». «Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», — передает слова Романа Головченко ТАСС. Он отметил, что принимаемые меры будут абсолютно адекватными. По его словам, меры будут симметричны принятому пакету санкций. «Мы ни на кого не нападали, но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, действия безответными не останутся», — добавил глава белорусского правительства. 2 декабря Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Белоруссии, передает RT. Параллельно США внедрили новый пакет санкции против Минска, передает Nation News. Представитель МИД РФ Мария Захарова решительно осудила санкции в отношении Белоруссии заявив об их незаконности, передает «Национальная служба новостей». Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть российский газ Европе в случае закрытия границ с республикой.