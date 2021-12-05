05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Лжеколдунья выманила у жителей ХМАО более миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня
В Лангепасе мошенница якобы снимала порчу с жителей за деньги Фото:

Мошенница из Лангепаса (ХМАО) представлялась гадалкой и продавала магические услуги. Обманом женщина похитила только у одной из клиенток больше 1,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Обвиняемая с 2018 года по 2020 год оказывала услуги „по коррекции будущего, снятию сглаза, порчи, венца безбрачия“. Своим посетителям она предлагала за денежное вознаграждение устранить неприятности путем проведения специальных обрядов», — сказали в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что одна из жительниц города, у которой были проблемы в личной жизни, периодически пользовалась услугами мошенницы и перевела ей больше 1,4 млн рублей. От действий «гадалки» также пострадали еще четверо жителей. Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция, предусмотренная за мошенничество в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом.

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Мошенница из Лангепаса (ХМАО) представлялась гадалкой и продавала магические услуги. Обманом женщина похитила только у одной из клиенток больше 1,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Обвиняемая с 2018 года по 2020 год оказывала услуги „по коррекции будущего, снятию сглаза, порчи, венца безбрачия“. Своим посетителям она предлагала за денежное вознаграждение устранить неприятности путем проведения специальных обрядов», — сказали в прокуратуре. В прокуратуре добавили, что одна из жительниц города, у которой были проблемы в личной жизни, периодически пользовалась услугами мошенницы и перевела ей больше 1,4 млн рублей. От действий «гадалки» также пострадали еще четверо жителей. Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция, предусмотренная за мошенничество в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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