Лжеколдунья выманила у жителей ХМАО более миллиона рублей

06 декабря 2021 в 17:17 Размер текста - 17 +

В Лангепасе мошенница якобы снимала порчу с жителей за деньги Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мошенница из Лангепаса (ХМАО) представлялась гадалкой и продавала магические услуги. Обманом женщина похитила только у одной из клиенток больше 1,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Обвиняемая с 2018 года по 2020 год оказывала услуги „по коррекции будущего, снятию сглаза, порчи, венца безбрачия“. Своим посетителям она предлагала за денежное вознаграждение устранить неприятности путем проведения специальных обрядов», — сказали в прокуратуре. В прокуратуре добавили, что одна из жительниц города, у которой были проблемы в личной жизни, периодически пользовалась услугами мошенницы и перевела ей больше 1,4 млн рублей. От действий «гадалки» также пострадали еще четверо жителей. Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция, предусмотренная за мошенничество в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мошенница из Лангепаса (ХМАО) представлялась гадалкой и продавала магические услуги. Обманом женщина похитила только у одной из клиенток больше 1,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Обвиняемая с 2018 года по 2020 год оказывала услуги „по коррекции будущего, снятию сглаза, порчи, венца безбрачия“. Своим посетителям она предлагала за денежное вознаграждение устранить неприятности путем проведения специальных обрядов», — сказали в прокуратуре. В прокуратуре добавили, что одна из жительниц города, у которой были проблемы в личной жизни, периодически пользовалась услугами мошенницы и перевела ей больше 1,4 млн рублей. От действий «гадалки» также пострадали еще четверо жителей. Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция, предусмотренная за мошенничество в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом.