МИД РФ направило США ноту протеста из-за самолетов-разведчиков

08 декабря 2021 в 20:50 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что действия стран-членов НАТО очень опасны для полетов гражданских воздушных судов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Россия вручила США ноту протеста из-за недавних событий над Черным морем, когда американский самолет-разведчик создал опасную ситуацию для российского пассажирского лайнера. Такой информацией поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни. Посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением», — ее слова приводятся на официальном сайте ведомства. Она также уточнила, что российская сторона постоянно наблюдает подобные опасные ситуации. В свою очередь, такие действия стран-членов НАТО очень опасны для полетов гражданских воздушных судов России. Захарова пояснила и причину действий российского МИД. В начале декабря истребители засекли самолеты-разведчики США над Черным морем и сопроводили их, чтобы не допустить пересечение границы РФ. По данным Росавиации, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет, во время которого резко начал снижаться с высоты 11 тысяч до высоты 9 тысяч 200 метров, передает «Национальная служба новостей». Представитель ведомства обвинила НАТО в угрозе для гражданской авиации. Однако в Пентагоне отрицают заявления о том, что подобные маневры создали угрозу для российского пассажирского лайнера, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия вручила США ноту протеста из-за недавних событий над Черным морем, когда американский самолет-разведчик создал опасную ситуацию для российского пассажирского лайнера. Такой информацией поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни. Посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением», — ее слова приводятся на официальном сайте ведомства. Она также уточнила, что российская сторона постоянно наблюдает подобные опасные ситуации. В свою очередь, такие действия стран-членов НАТО очень опасны для полетов гражданских воздушных судов России. Захарова пояснила и причину действий российского МИД. В начале декабря истребители засекли самолеты-разведчики США над Черным морем и сопроводили их, чтобы не допустить пересечение границы РФ. По данным Росавиации, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет, во время которого резко начал снижаться с высоты 11 тысяч до высоты 9 тысяч 200 метров, передает «Национальная служба новостей». Представитель ведомства обвинила НАТО в угрозе для гражданской авиации. Однако в Пентагоне отрицают заявления о том, что подобные маневры создали угрозу для российского пассажирского лайнера, пишет RT.