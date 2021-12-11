Юрист предупредил о тюремном сроке за поддельный QR-код

Наказание за подделку или махинацию с QR-кодами в России строгое Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Россиян, которые проходят в торговые центры и другие общественные места по поддельным QR-кодам, например от бытовой техники, ждет крупный штраф, уголовное наказание либо общественные работы. Об этом рассказал член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй, комментируя сообщения о том, что многие граждане пытаются попасть в ТЦ таким образом.

«Жители рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности по статье об использовании заведомо подложных документов», — заявила она изданию «Подмосковье сегодня». По словам юриста, за этот проступок могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей или назначить обязательные и исправительные работы, а также арест до полугода.

Пострадать могут и охранники, которые не заметили или не стали проверять информацию по QR-коду. Работодатель объявит таким сотрудникам выговор, может даже уволить.

Ранее стало известно, что в Ростовской области местные жители попытались пройти в торговые центры с помощью QR-кода от утюга, стиральной машины и курицы. Глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев, распространивший эту информацию, рассказал про формальное отношение охранников и других уполномоченных лиц в условиях пандемии коронавируса.