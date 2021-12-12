В Златоусте с наркотиками задержали гражданского активиста

Лидера местного отделения «Гражданского патруля» задержали вместе с приятелем (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель отделения организации «Гражданский патруль» и администратор пабликов в соцсетях Андрей Королев задержан в Златоусте по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщили источники URA.RU в силовых структурах.

«Королева и его приятеля задержали вечером 10 декабря при попытке избавиться от пакета с синтетическим наркотиком. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Сейчас Королев отпущен под обязательство о явке», — рассказал URA.RU инсайдер.

Королев на звонок корреспондента URA.RU не ответил, его телефон отключен. Ранее, согласно базе судебных дел, он уже был судим за приобретение наркотиков и приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей.

«Жителя Златоуста, имевшего при себе наркотик, задержали в лесном массиве. Он признал, что забирал закладку с веществом в целях личного потребления. Мерой пресечения избрано обязательство о явке», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Ныне Королев известен активной общественной деятельностью, касающейся различных сфер жизни Златоуста. В рамки внимания активистов «Гражданского патруля» попадали вопросы ЖКХ, состояния жилого фонда, экологической ситуации. Последним громким итогом его расследования стало начало доследственной проверки о смерти шести нерожденных детей в роддоме Златоуста.