У свердловчан целый день проблемы с работой WhatsApp*

Проблемы в работе WhatsApp* наблюдаются с утра 11 августа
Проблемы в работе WhatsApp* наблюдаются с утра 11 августа Фото:
В Свердловской области ограничили мобильный интернет

Жители Свердловской области жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp*. Приложение не работает целый день. Об этом сообщает информационный портал DownDetector.

По словам пользователей, у них не открывается приложение, не загружаются сообщения и не работает видеосвязь и аудиозвонки. Больше всего проблем встречаются в мобильной версии WhatsApp. Сбои происходят с 11:30 утра 11 августа. Неполадки также наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Адыгея, Курганской области, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее в Свердловской области массово перестал работать интернет. Из-за этого в одном из городов перестали принимать оплату по картам. Также часто встречаются перебои в работе мессенджера Telegram. Подробнее об ограничениях в работе интернета в регионе — в сюжете URA.RU

*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны

