13 декабря 2021

В Екатеринбурге предложили не считать наследием памятник Ленину. «Черная страница истории»

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Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, памятник ленину, митрополит кирилл, парад победы, 75лет победы
Памятник стоит в Екатеринбурге с 1957 года Фото:

Памятник Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге предложено исключить из перечня объектов культурного наследия. Об этом заявил депутат гордумы Алексей Мещеряков на заседании комиссии по муниципальной собственности.

«Лично мое мнение, что это черная страница в истории России. Как можно включать в перечень объектов культурного наследия России памятник человеку, который уничтожал культурное наследие страны и во многом негативно оказал влияние даже на исход Первой мировой войны?» — сказал депутат во время заседания.

Заседание комиссии прошло в гордуме 14 декабря. Авторами памятника являются скульптор Владимир Ингал и архитекторы Анатолий Прибульский и Петр Деминцев. Памятник открыли 5 ноября 1957 года к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

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Памятник Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге предложено исключить из перечня объектов культурного наследия. Об этом заявил депутат гордумы Алексей Мещеряков на заседании комиссии по муниципальной собственности. «Лично мое мнение, что это черная страница в истории России. Как можно включать в перечень объектов культурного наследия России памятник человеку, который уничтожал культурное наследие страны и во многом негативно оказал влияние даже на исход Первой мировой войны?» — сказал депутат во время заседания. Заседание комиссии прошло в гордуме 14 декабря. Авторами памятника являются скульптор Владимир Ингал и архитекторы Анатолий Прибульский и Петр Деминцев. Памятник открыли 5 ноября 1957 года к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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