Памятник стоит в Екатеринбурге с 1957 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Памятник Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге предложено исключить из перечня объектов культурного наследия. Об этом заявил депутат гордумы Алексей Мещеряков на заседании комиссии по муниципальной собственности.

«Лично мое мнение, что это черная страница в истории России. Как можно включать в перечень объектов культурного наследия России памятник человеку, который уничтожал культурное наследие страны и во многом негативно оказал влияние даже на исход Первой мировой войны?» — сказал депутат во время заседания.

Заседание комиссии прошло в гордуме 14 декабря. Авторами памятника являются скульптор Владимир Ингал и архитекторы Анатолий Прибульский и Петр Деминцев. Памятник открыли 5 ноября 1957 года к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.