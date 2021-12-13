Совет «Титановой долины» определил новых резидентов

На площадке «Уктус» могут начать работу «Объединенная нефтегазовая группа», «Аспект Медикал» и «Исеть-инжиниринг» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экспертный совет особой экономической зоны «Тиатновая долина» одобрил кандидатуры трех компаний, претендующих на размещение на площадке «Уктус». Об этом URA.RU сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

«Все три проекта находятся в высокой степени проработки, строительство производственных корпусов планируется начать в 2022 году», — рассказала Казакова. Речь идет об «Объединенной нефтегазовой группе», компаниях «Аспект Медикал» и «Исеть-инжиниринг».

Ожидается, что три компании принесут в особую экономическую зону 1,273 млрд рублей. При этом в «Титановой долине» благодаря резидентам собираются открыть 200 новых рабочих мест.

«Объединенная Нефтегазовая Группа» будет производить газовое оборудование. Предприятие займет больше 3,5 гектара. «Аспект Медикал» претендует на выпуск, кроме прочего, аппаратов искусственной вентиляции легких. Авиационные трубопроводы в особой экономической зоне будет производить «Исеть-инжиниринг».

Совет одобрил трех резидентов, однако окончательное решение примет Минэкономразвития России. Компании могут начать строительство производств в 2022 году.