В Пермском крае открылись первые ледовые переправы

В Пермском крае для автомобилистов открылись первые две ледовые переправы. Одна начала работу в Соликамском, а другая в Оханском округах, сообщают в МЧС.
«Открыты две ледовые переправы: в Соликамском городском округе (д. Тюлькино, автомобильная до 5 тонн), в Оханском городском округе г. Оханск — п. Юго-Камский (автомобильная до 5 тонн)», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.
По данным ведомства, только переправой в Тюлькино ежедневно пользуются сотни автомобилей. Всего в регионе планируется оборудовать 12 переправ через замерзшие реки.
В Пермском крае для автомобилистов открылись первые две ледовые переправы. Одна начала работу в Соликамском, а другая в Оханском округах, сообщают в МЧС. «Открыты две ледовые переправы: в Соликамском городском округе (д. Тюлькино, автомобильная до 5 тонн), в Оханском городском округе г. Оханск — п. Юго-Камский (автомобильная до 5 тонн)», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, только переправой в Тюлькино ежедневно пользуются сотни автомобилей. Всего в регионе планируется оборудовать 12 переправ через замерзшие реки.