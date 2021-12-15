15 декабря 2021
14 декабря 2021

В Пермском крае открылись первые ледовые переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
Всего откроют 12 ледовых переправ Фото:

В Пермском крае для автомобилистов открылись первые две ледовые переправы. Одна начала работу в Соликамском, а другая в Оханском округах, сообщают в МЧС.

«Открыты две ледовые переправы: в Соликамском городском округе (д. Тюлькино, автомобильная до 5 тонн), в Оханском городском округе г. Оханск — п. Юго-Камский (автомобильная до 5 тонн)», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным ведомства, только переправой в Тюлькино ежедневно пользуются сотни автомобилей. Всего в регионе планируется оборудовать 12 переправ через замерзшие реки.

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В Пермском крае для автомобилистов открылись первые две ледовые переправы. Одна начала работу в Соликамском, а другая в Оханском округах, сообщают в МЧС. «Открыты две ледовые переправы: в Соликамском городском округе (д. Тюлькино, автомобильная до 5 тонн), в Оханском городском округе г. Оханск — п. Юго-Камский (автомобильная до 5 тонн)», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, только переправой в Тюлькино ежедневно пользуются сотни автомобилей. Всего в регионе планируется оборудовать 12 переправ через замерзшие реки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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