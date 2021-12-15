В Пермском крае открылись первые ледовые переправы

Всего откроют 12 ледовых переправ Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Пермском крае для автомобилистов открылись первые две ледовые переправы. Одна начала работу в Соликамском, а другая в Оханском округах, сообщают в МЧС.

«Открыты две ледовые переправы: в Соликамском городском округе (д. Тюлькино, автомобильная до 5 тонн), в Оханском городском округе г. Оханск — п. Юго-Камский (автомобильная до 5 тонн)», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным ведомства, только переправой в Тюлькино ежедневно пользуются сотни автомобилей. Всего в регионе планируется оборудовать 12 переправ через замерзшие реки.