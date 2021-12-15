15 декабря 2021

Челябинскому генералу ФСБ прислали нового заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии спортивного комплекса «Динамо». Челябинск, иванов дмитрий
Генерал-лейтенанту Дмитрию Иванову подыскали заместителя в Волгограде Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Первым заместителем начальника управления ФСБ по Челябинской области Дмитрия Иванова назначен Григорий Спицын. Силовик переведен на Южный Урал из Волгоградской области, сообщили источники URA.RU в силовых структурах.

«Спицын приехал в Челябинск в декабре и сейчас знакомится с делами. Он занял должность Юрия Алешина», — рассказал инсайдер.

Согласно ЕГРЮЛ, сам Алешин в декабре возглавил управление ФСБ по Ивановской области. В пресс-службе УФСБ по региону воздержались от комментариев.

Ранее стало известно о повышении в звании начальника регионального УФСБ Дмитрия Иванова. Он получил погоны генерал-лейтенанта.

Активные перестановки в региональном управлении ФСБ начались с конца 2020 — начала 2021 года. Руководившего ведомством Сергея Сизова перевели на аналогичную должность в Новосибирскую область, его сменил ранее возглавлявший УФСБ по Томской области Дмитрий Иванов. При нем деятельность управления активизировалась, был возбужден целый ряд громких уголовных дел: в отношении бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова, депутата заксобрания области Армана Аракеляна, гендиректора челябинского аэропорта Андрея Осипова, первого замминистра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина и другие.

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Первым заместителем начальника управления ФСБ по Челябинской области Дмитрия Иванова назначен Григорий Спицын. Силовик переведен на Южный Урал из Волгоградской области, сообщили источники URA.RU в силовых структурах. «Спицын приехал в Челябинск в декабре и сейчас знакомится с делами. Он занял должность Юрия Алешина», — рассказал инсайдер. Согласно ЕГРЮЛ, сам Алешин в декабре возглавил управление ФСБ по Ивановской области. В пресс-службе УФСБ по региону воздержались от комментариев. Ранее стало известно о повышении в звании начальника регионального УФСБ Дмитрия Иванова. Он получил погоны генерал-лейтенанта. Активные перестановки в региональном управлении ФСБ начались с конца 2020 — начала 2021 года. Руководившего ведомством Сергея Сизова перевели на аналогичную должность в Новосибирскую область, его сменил ранее возглавлявший УФСБ по Томской области Дмитрий Иванов. При нем деятельность управления активизировалась, был возбужден целый ряд громких уголовных дел: в отношении бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова, депутата заксобрания области Армана Аракеляна, гендиректора челябинского аэропорта Андрея Осипова, первого замминистра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина и другие.
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