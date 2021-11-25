Челябинскому замминистру, задержанному ФСБ, продлили срок в СИЗО

Ивану Белавкину продлили срок заключения в СИЗО до 2 февраля 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей первого замминистра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Белавкин останется в СИЗО до 2 февраля 2022 года.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Прокуратура это ходатайство поддержала», — сообщили URA.RU прокуратуре.

Белавкин был задержан 3 июля сотрудниками УФСБ. Его увели прямо с коллегии министерства. Первого замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку около 1,2 млн рублей.