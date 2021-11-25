25 ноября 2021

Челябинскому замминистру, задержанному ФСБ, продлили срок в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, клетка, белавкин иван, решетка
Ивану Белавкину продлили срок заключения в СИЗО до 2 февраля 2022 года Фото:

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей первого замминистра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Белавкин останется в СИЗО до 2 февраля 2022 года.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Прокуратура это ходатайство поддержала», — сообщили URA.RU прокуратуре.

Белавкин был задержан 3 июля сотрудниками УФСБ. Его увели прямо с коллегии министерства. Первого замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку около 1,2 млн рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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