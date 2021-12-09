Дмитрию Иванову придется менять погоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальника УФСБ по Челябинской области Дмитрия Иванова повысили в звании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«До 6 декабря Иванов носил звание генерал-майора. Теперь он генерал-лейтенант», — сообщил инсайдер URA.RU.

В пресс-службе регионального управления ФСБ не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Дмитрий Иванов, ранее возглавлявший УФСБ по Томской области, приступил к работе в Челябинске с 21 января 2021 года. На должность начальника челябинского УФСБ президент Владимир Путин назначил его указом от 22 декабря 2020 года. Предшественника Иванова на посту начальника УФСБ по Челябинской области Сергея Сизова перевели на аналогичную должность в Новосибирскую область.