В мэрии Сургута грозит отставка влиятельным силовикам. Инсайд

17 декабря 2021 в 20:48 Размер текста - 17 +

Анатолий Коренков и Владимир Бабушкин могут уйти со своих постов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Начальнику управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов мэрии Сургута Анатолий Коренков и руководителю сургутской «Единой дежурно-диспетчерской службы» Владимиру Бабушкину грозит отставка. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Коренков бывший сотрудник прокуратуры. В последнее время его нагрузили работой и он сам принял решение написать заявление об увольнении. Преемник ему уже подобран. Говорят, что он тоже имеет отношение к силовым структурам», — сообщил инсайдер. Собеседник URA.RU добавил, что директору ЕДДС Владимиру Бабушкину вручено уведомление об увольнении. «Бабушкин пришел в мэрию Сургута из полиции, он был заместителем начальника городского УМВД. В администрации он сначала был советником мэра при Вадиме Шувалове. А затем возглавил ЕДДС. Но к его работе в последнее время были вопросы. Ему вручено уведомление об увольнении, сам Бабушкин сейчас находится на больничном», — сообщил инсайдер. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута не подтвердили информацию о грядущих кадровых перестановках. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов решил провести реформу пиар-блока. Он решил соединить управление массовых коммуникаций с управлением внешних и общественных связей. В отдельную структуру будет выведен отдел протокола. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Начальнику управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов мэрии Сургута Анатолий Коренков и руководителю сургутской «Единой дежурно-диспетчерской службы» Владимиру Бабушкину грозит отставка. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Коренков бывший сотрудник прокуратуры. В последнее время его нагрузили работой и он сам принял решение написать заявление об увольнении. Преемник ему уже подобран. Говорят, что он тоже имеет отношение к силовым структурам», — сообщил инсайдер. Собеседник URA.RU добавил, что директору ЕДДС Владимиру Бабушкину вручено уведомление об увольнении. «Бабушкин пришел в мэрию Сургута из полиции, он был заместителем начальника городского УМВД. В администрации он сначала был советником мэра при Вадиме Шувалове. А затем возглавил ЕДДС. Но к его работе в последнее время были вопросы. Ему вручено уведомление об увольнении, сам Бабушкин сейчас находится на больничном», — сообщил инсайдер. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута не подтвердили информацию о грядущих кадровых перестановках. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов решил провести реформу пиар-блока. Он решил соединить управление массовых коммуникаций с управлением внешних и общественных связей. В отдельную структуру будет выведен отдел протокола.