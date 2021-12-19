В Екатеринбурге за вакцинацию от COVID дарят сертификат в фитнес

Новогодняя акция стартует с 22 декабря 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге предлагают вакцинироваться от коронавируса в обмен на сертификат в фитнес-центр. Об этом сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.

«Жители, сделавшие прививку против COVID-19, в одном из десяти пунктов, расположенных в крупных торговых центрах Екатеринбурга, получат сертификат на неделю бесплатного посещения любого тренажерного зала известной сети фитнес-центров мегаполиса», — говорится в тексте пресс-релиза на сайте екатеринбург.рф.

Сообщается, что новогодняя акция стартует с 22 декабря 2021 года. Ранее в Свердловской области Роспотребнадзор объявил об обязательной вакцинации среди студентов. В сети студенты начали возмущаться решением ведомства. Но в Роспотребнадзоре уверены, что студенты Свердловской области в большей степени — работники сферы обслуживания и культуры, которым необходимо проявлять ответственность и оградить других от опасности заражения.