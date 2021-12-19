19 декабря 2021
18 декабря 2021

В Екатеринбурге за вакцинацию от COVID дарят сертификат в фитнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт вакцинации для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 в ТЦ «Гринвич». Екатеринбург, укол, прививка, медицина, медицинский работник, врач, вакцинация, игла, медик, covid19, прививка от ковид, COVID-19
Новогодняя акция стартует с 22 декабря 2021 года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге предлагают вакцинироваться от коронавируса в обмен на сертификат в фитнес-центр. Об этом сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.

«Жители, сделавшие прививку против COVID-19, в одном из десяти пунктов, расположенных в крупных торговых центрах Екатеринбурга, получат сертификат на неделю бесплатного посещения любого тренажерного зала известной сети фитнес-центров мегаполиса», — говорится в тексте пресс-релиза на сайте екатеринбург.рф.

Сообщается, что новогодняя акция стартует с 22 декабря 2021 года. Ранее в Свердловской области Роспотребнадзор объявил об обязательной вакцинации среди студентов. В сети студенты начали возмущаться решением ведомства. Но в Роспотребнадзоре уверены, что студенты Свердловской области в большей степени — работники сферы обслуживания и культуры, которым необходимо проявлять ответственность и оградить других от опасности заражения.

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В Екатеринбурге предлагают вакцинироваться от коронавируса в обмен на сертификат в фитнес-центр. Об этом сообщается на сайте администрации Екатеринбурга. «Жители, сделавшие прививку против COVID-19, в одном из десяти пунктов, расположенных в крупных торговых центрах Екатеринбурга, получат сертификат на неделю бесплатного посещения любого тренажерного зала известной сети фитнес-центров мегаполиса», — говорится в тексте пресс-релиза на сайте екатеринбург.рф. Сообщается, что новогодняя акция стартует с 22 декабря 2021 года. Ранее в Свердловской области Роспотребнадзор объявил об обязательной вакцинации среди студентов. В сети студенты начали возмущаться решением ведомства. Но в Роспотребнадзоре уверены, что студенты Свердловской области в большей степени — работники сферы обслуживания и культуры, которым необходимо проявлять ответственность и оградить других от опасности заражения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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