На челябинское заксобрание подали в суд из-за QR-кодов

Ноябрьский бунт противников QR-кодов продолжает отзываться парламенту Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общественница Валентина Волкова подала в суд на заксобрание Челябинской области, следует из базы данных судебных дел. Поводом стал отказ допустить ее как журналиста на заседание ЗСО, где обсуждался федеральный законопроект о QR-кодах.

«Первое заседание по административному иску назначено на 27 декабря. Заявление подано Валентиной Волковой, ответчиком выступает законодательное собрание. В качестве третьего лица — председатель ЗСО Лазарев Александр Владимирович», — сообщили URA.RU в Центральном районном суде Челябинска.

«Как журналист издания „Открытый Лесной“ (Свердловская область — ред.) я хотела посетить заседание ЗСО, где присутствовали представители других СМИ. Однако служба охраны получила указание меня не пропускать. На попытки возразить, что это нарушение закона о СМИ мне с ухмылкой отвечали: „Обжалуйте мои действия“. Учитывая, что охранники не представлялись, не называли должности и не сообщили, от кого получили распоряжение, считаю, что они выполняли указание председателя собрания Лазарева», — пояснила URA.RU сама Волкова.

В тот же день попытку прорваться в здание и зал заседаний предприняли противники инициативы, что вылилось в потасовку с охраной и разбирательства между самими народными избранниками. «Жертвой» их стала представляющая «Справедливую Россию» Ольга Мухометьярова, вышедшая к людям и призывавшая их перевести дискуссию в законное русло.

Сейчас Волкова требует суд признать действия Лазарева незаконными и обязать заксобрание обеспечить ей беспрепятственный доступ на заседания для выполнения редакционных заданий. В пресс-службе ЗСО воздержались от комментариев.