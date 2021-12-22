Пермские антимонопольщики раскрыли схему завышения цен на топливо

Рост цен на топливо превышает инфляцию по РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

При проведении проверки резкого повышения цен на топливо на заправках компании «Лукойл-Уралнефтепродукт» пермских антимонопольщиков насторожила схема его поставки и закупки. В начале года сменился поставщик. Вместо «Пернефтеоргсинтеза» им стала «Нефтяная компания «Лукойл». Об этом на пресс-конференции в формате ZOOM 23 декабря заявил руководитель УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин.

«Мы увидели в документах, что „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ больше не является поставщиком „Уралнефтепродукта“. Последние поставки были в январе—феврале 2021 года. Теперь топливо закупается у ПАО „Нефтяная компания ‚Лукойл‘“. ПНОС лишь предоставляет услугу по переработке. В причинах будем разбираться самым тщательным образом, но, по нашему мнению, этот фактор повлиял на стоимость конечного топлива для населения», — отметил Плаксин.

Другим моментом, который насторожил УФАС, стало то, что рост цен на топливо для автомобилей в Пермском крае, превысил уровень инфляции по стране (8,4%). «На текущий момент накопленный рост цены по АИ-92 составил 9,2%, по АИ-95 — 9%», — пояснил Александр Плаксин. Глава УФАС сообщил, что в 2021 году количество жалоб (101) на повышение цен на топливо выросло в два раза по сравнению с прошлым годом (53).

Пока проверка продолжается. По словам Плаксина, объем информации, которую надо изучить антимонопольщикам — колоссальный. Необходимо проанализировать первичные документы и «принять взвешенное решение».